Als het aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ligt, moeten internetbedrijven die (onbedoeld) kinderporno op hun servers hebben dat beeldmateriaal straks binnen 24 uur verwijderen. Doen de ondernemingen dat niet, dan riskeren ze een boete. Een wetsvoorstel van Grapperhaus dat dit regelt, is dinsdag in consultatie gegaan zodat deskundigen en organisaties er commentaar op kunnen geven.

Een nieuwe onafhankelijke autoriteit kan nalatige webhosts dwingen mee te werken en zo nodig dwangsommen opleggen. De boete kan oplopen tot maximaal 4 procent van de bedrijfsomzet.

Minister Grapperhaus liet eerder weten dat hij hiervoor een autoriteit in het leven wilde roepen. Hij noemt de snelle groei van kinderpornografisch materiaal op internet "verontrustend en weerzinwekkend".

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) meldde vorig jaar dat het aantal meldingen over kinderporno die op internet gehost wordt in vijf jaar tijd meer dan vertienvoudigd is: van 28.960 meldingen in 2014 naar 308.430 in 2019.

Volgens de minister werken de meeste bedrijven mee aan een snelle verwijdering van de beelden. Maar er zijn ook hostingbedrijven die niet of onvoldoende online kinderporno tegengaan. "De tijd van vrijblijvendheid is voorbij", zegt Grapperhaus.

In 16 procent van de gevallen materiaal niet binnen 24 uur verwijderd

Sinds 2018 werkt Grapperhaus samen met de internetsector om het internet op te schonen. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat gemiddeld 84 procent van de online kinderporno binnen een etmaal na een melding door de webhosts wordt verwijderd. Maar in 16 procent procent van de gevallen gebeurt dat niet snel genoeg of zelfs helemaal niet.

Om internetbedrijven bij het opschonen van hun servers te helpen, heeft de politie samen met het EOKM de zogenoemde HashCheckService ontwikkeld. De bedrijven krijgen deze tool gratis aangeboden.

Grapperhaus zal de tool ook aanbieden aan andere EU-landen. Daarmee wil hij voorkomen dat het strafbare materiaal straks via internetbedrijven elders in de EU wordt verspreid.