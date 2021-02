De Consumentenbond en zeventien andere Europese consumentenorganisaties hebben een gezamenlijke klacht ingediend tegen TikTok. Volgens de organisaties misleidt het videoplatform zijn gebruikers, hanteert het onduidelijke en oneerlijke voorwaarden en beschermt het kinderen onvoldoende tegen advertenties en ongepaste inhoud.

De consumentenorganisaties willen dat de toezichthouders ingrijpen. Daarom hebben ze een klacht ingediend bij de Europese koepelorganisatie BEUC en het Europese netwerk van toezichthouders CPC.

"TikTok is een populair platform waarop met name kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Maar dat moeten ze wel op een onbezorgde manier kunnen doen, zonder dat hun rechten worden geschonden. Daar moeten de toezichthouders voor zorgen", zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

De consumentenorganisaties zijn onder meer niet te spreken over de voorwaarde die TikTok het recht geeft om zonder vergoeding video's van gebruikers te hergebruiken en te verspreiden. "TikTok kan niet zomaar de rechten van gemaakte video's toe-eigenen. Die rechten liggen bij de makers en dat moet zo blijven", aldus Molenaar.

Verder vinden de organisaties dat TikTok kinderen en tieners onvoldoende beschermt tegen verborgen advertenties en mogelijk schadelijke inhoud van video's. Zo dagen populaire influencers hun vaak jonge volgers uit om content te creëren rond specifieke producten. Maar voor gebruikers die aan de uitdagingen meedoen, is meestal niet duidelijk dat dit een commercieel doel heeft, aldus de Consumentenbond.

'Kinderen kunnen voorwaarden niet begrijpen'

Ook op het gebied van privacy schiet het netwerk tekort, vindt Molenaar. "TikTok is niet duidelijk over welke gegevens het precies verzamelt en op welke manier het deze verwerkt. De voorwaarden zijn al helemaal niet op zo'n manier geschreven dat een kind ze kan begrijpen. Terwijl dat voor deze jonge en kwetsbare doelgroep juist zo belangrijk is."

Naast de Consumentenbond namen ook organisaties uit België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Noorwegen, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland deel aan de actie.