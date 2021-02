Het omstreden sociale netwerk Parler is sinds maandag weer volledig online en te gebruiken. Het platform ging offline na de bestorming van het Amerikaanse parlement in Washington door radicale aanhangers van de toenmalige president Donald Trump.

Parler won vorig jaar aan populariteit en met name onder aanhangers van Trump. Het sociale medium profileert zich als een plek met meer vrijheid dan andere sociale media. Er zouden ruim twintig miljoen gebruikers zijn.

Na de aanval op het Capitool in Washington op 6 januari had Parler-webhost Amazon zijn dienstverlening gestaakt. Volgens Amazon deed het sociale netwerk te weinig tegen oproepen tot geweld. Ook werd Parler na de bestorming door Google en Apple om dezelfde reden uit de appwinkels verwijderd.

De website is sinds een maand weer online, maar was niet meteen weer te gebruiken. Enkele weken geleden werd aangekondigd dat de diensten van Parler weer gebruikt konden worden, maar vlak na de aankondiging gebeurde er niets. Pas nu is dat daadwerkelijk het geval. In de tussentijd moest topman John Matze vertrekken.