Google is in Frankrijk beboet voor 1,1 miljoen euro, nadat de techreus in zoekresultaten misleidend met ranglijsten voor hotels is omgegaan. Dat meldt de fraudewaakhond van het land.

In plaats van de officiële classificatie plaatste Google een aangepaste ranglijst die volgens de eigen criteria was opgesteld. Daarop kreeg Google een tik op de vingers. De Ierse en Franse tak van Google hebben de boete geaccepteerd.

De zaak kwam aan het rollen na klachten van hotels. In het onderzoek werden de beoordelingen van 7.500 hotels op Google vergeleken met de officiële ranglijsten die door het Franse toerismebureau Atout France werden uitgegeven. Daaruit bleek dat Google op zijn eigen manier ook één tot vijf sterren uitdeelde aan accommodaties, maar die kwamen niet overeen met de officiële cijfers.

Volgens fraudewaakhond DGCCRF was deze praktijk, "bijzonder schadelijk" voor consumenten, maar ook voor hoteliers die ten onrechte een mindere klassering kregen volgens de Google-ranglijst.

Sinds september 2019 gebruikt Google overigens de officiële ranglijst van Atout France.