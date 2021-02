TikTok-maker ByteDance zou de app toch niet aan een Amerikaans bedrijf willen verkopen, omdat Donald Trump niet langer president van de Verenigde Staten is. Dat heeft een bron tegen de Chinese krant South China Morning Post gezegd.

Vorige week bleek al dat de deal tussen TikTok en Oracle op de lange baan was geschoven. Nu wordt beweerd dat de verkoop helemaal niet zal doorgaan.

Trump probeerde tijdens zijn presidentschap de populaire videoapp in de Verenigde Staten te verbieden. Hij vreesde dat Chinese inlichtingendiensten de app misbruikten om te spioneren. Meerdere rechters haalden een streep door het voorgenomen verbod.

De toenmalige president was bereid af te zien van het verbod als een Amerikaans bedrijf de activiteiten van TikTok in het land mocht overnemen. Softwarebedrijf Oracle bleek bereid te zijn het sociale netwerk te kopen.

"Die deal was bedacht om aan de eisen van Trumps regering tegemoet te komen", stelt de bron. "Nu hij weg is, is ook de reden voor de deal verdwenen." Volgens de bron was een van de oprichters van Oracle een aanhanger van Trump, waardoor het bedrijf zou zijn voorgedragen.

ByteDance zou wel een nieuwe aanpak in de Verenigde Staten overwegen. Door gegevens in Amerikaanse datacenters te bewaren, hoopt het bedrijf verdere kritiek vanuit het land te voorkomen.