De volgende iPhone zou worden voorzien van een always-onscherm, waarop de tijd te zien is zonder het toestel te activeren, vertelt de doorgaans goed ingevoerde smartphonejournalist Max Weinbach in een video van EverythingApplePro.

Het speciale display zou ook tonen hoe vol de batterij is. Binnenkomende notificaties zijn even in beeld, waarna een icoon in een hoek van het scherm verschijnt.

Volgens Weinbach krijgt de smartphone een scherm met een ververssnelheid van 120 Hz, waardoor animaties in de interface en games soepeler worden vertoond. De journalist beweerde eerder dat de iPhone 12 ook deze upgrade kreeg, maar dit gebeurde toen niet.

Concurrenten waaronder Samsung bieden al jarenlang always-onschermen op hun telefoons. De functie is relatief energiezuinig, omdat de gebruikte oled- en amoledschermen beperkte delen van het beeld kunnen activeren. Apple gebruikt sinds 2017 ook oled in iPhone-displays.

De Apple Watch heeft sinds enkele jaren ook een always-onscherm, zodat de tijd kan worden getoond zonder het hele scherm te activeren. Hierdoor functioneert de smartwatch meer als een traditioneel horloge.

Betere camera's en magneten

Weinbach behandelt in de video ook eerdere geruchten over de iPhone 13. Zo zou het toestel betere ultrawidecamera's krijgen en heeft de draadloze lader achterop sterkere magneten om de kabel mee vast te houden.

Apple heeft nog niks over de iPhone 13 bekendgemaakt. De nieuwe toestellen worden naar verwachting rond september gepresenteerd.