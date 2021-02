Volgens Facebook-topman Mark Zuckerberg moet zijn bedrijf concurrent Apple "pijn gaan doen". Dat vertelde hij aan personeel tijdens een besloten bijeenkomst, aldus ingewijden tegen The Wall Street Journal.

Daarmee wil de topman zich verzetten tegen recente acties van Apple, dat gebruik van privégegevens gaat inperken. Applicaties zoals die van Facebook moeten toestemming gaan vragen voordat ze informatie mogen verwerken. Dat is volgens Apple nodig om privacy van gebruikers te beschermen.

Facebook plaatste recent paginagrote advertenties in Amerikaanse kranten, waarin het nieuwe beleid bij Apple werd bekritiseerd. Kleine ondernemers zouden lijden onder het beleid, denkt de techreus. Zij zouden namelijk niet meer goed op Facebook kunnen adverteren.

Het is onduidelijk hoe Zuckerberg zijn concurrent precies wil gaan beschadigen. In eerdere interne mails zou Zuckerberg hebben voorgesteld om apps eerst voor Android en pas later voor iPhones uit te brengen, maar dat is tot op heden niet gedaan.

Facebook zou ook moeite hebben met het uitbrengen van appupdates, omdat Apple er lang over zou doen deze goed te keuren. Een update kan pas worden uitgebracht als een Apple-medewerker ernaar heeft gekeken. Zuckerberg zou Apple-baas Tim Cook ervan verdenken de updates tegen te houden.

'Dit is geen persoonlijke kwestie voor Facebook'

Een Facebook-woordvoerder ontkent tegen de krant dat de ruzie tussen Apple en Facebook persoonlijk is, en benadrukt nog eens dat Facebook zich inzet voor kleine ondernemers en ontwikkelaar die door het privacybeleid worden getroffen.

"Apple beweert dat het een privacykwestie is, maar het gaat hier eigenlijk om winst", aldus de woordvoerder. "We willen de aandacht vestigen op dit machtsmisbruik."