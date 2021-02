De populaire audiochatapp Clubhouse wordt binnenkort betere beveiligd. Dat heeft de maker van de app beloofd aan Stanford Internet Observatory, dat in een analyse zorgen over mogelijke Chinese spionage heeft geuit.

In Clubhouse kunnen gebruikers audiogesprekken over allerlei onderwerpen voeren. De app is fors gegroeid sinds Tesla-topman Elon Musk erop actief is en steeds meer beroemdheden zijn voorbeeld volgen.

Uit de analyse van Stanford Internet Observatory blijkt dat Clubhouse deels draait op software van het Chinese Agora, waardoor gegevens op Chinese servers kunnen terechtkomen. Agora zou onder andere toegang hebben tot audio van de app. Unieke cijfers gekoppeld aan gebruikersnamen en chatgroepen zouden ook onbeveiligd worden verzonden.

De onderzoekers vrezen dat Chinese inlichtingendiensten hierdoor makkelijk de app kunnen afluisteren. Ze zouden de informatie kunnen aanvragen bij bedrijven binnen hun eigen land.

"We hebben dankzij Stanford Internet Observatory een paar punten ontdekt waarop we onze databescherming kunnen verbeteren", geeft de ontwikkelaar van Clubhouse toe. De beveiliging wordt daarom op meerdere punten aangescherpt.

"We voegen extra versleuteling toe en blokkeren bepaalde verbindingsverzoeken richting Chinese servers. Ook gaan we een extern beveiligingsbedrijf inhuren om onze systemen te onderzoeken."