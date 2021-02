De namen, adressen en telefoonnummers van Blokker-klanten waren eenvoudig in te zien via een lek in de website van het bedrijf, bevestigt een woordvoerder zaterdag na berichtgeving door Opgelicht?!.

Ingelogde klanten konden in de adresbalk van de internetbrowser het bestelnummer aanpassen, waardoor zij bij bestellingen van anderen konden komen. Op die manier waren ook de privégegevens zichtbaar. Dit was sinds oktober mogelijk.

"Toen we dat te horen hebben gekregen, zijn we gelijk volle kracht vooruit gegaan om dat te herstellen, en dat is vrijdag binnen een paar uur gelukt", zegt een woordvoerder zaterdag tegen NU.nl.

Opgelicht?! spreekt van 720.000 bestellingen die op deze manier in te zien waren, maar de woordvoerder van Blokker kon dit aantal niet bevestigen. "Wij hebben dit getal niet gecommuniceerd", zegt zij in eerste instantie. Later: "Dat zijn we nog aan het uitzoeken, maar we doen nooit mededelingen over aantallen, dus in dit geval ook niet."

"We vinden het ontzettend jammer en willen onze excuses aanbieden dat dit is gebeurd", zegt de woordvoerder. Of klanten nog persoonlijk op de hoogte gebracht worden, kon zij niet direct zeggen. Wel plaatst Blokker binnenkort een bericht op zijn website.

Winkels vanwege lockdown afhankelijk van online bestellingen

Het datalek komt aan het licht op een moment dat winkels voor hun omzet grotendeels afhankelijk zijn van online bestellingen, als gevolg van de lockdown die sinds december van kracht is.

Blokker verkoopt nog steeds producten. Het bedrijf bezorgde die enkele weken aan huis, maar is daarmee gestopt nu het kabinet toestaat dat klanten hun producten aan de voordeur van de winkel afhalen.

De winkelketen heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van incidenten waarbij privégegevens op straat komen te liggen.