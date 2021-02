Google heeft met een groep van 121 Franse mediabedrijven een akkoord bereikt om de komende drie jaar in totaal 76 miljoen euro te betalen om nieuws aan te bieden, blijkt uit documenten in handen van Reuters. Met de overeenkomst is er een einde gekomen aan een jarenlange ruzie, maar er is veel kritiek op de deal.

Dat er een zakenovereenkomst tussen Google en de branchevereniging van de Franse nieuwsmedia APIG is, was al eerder bekendgemaakt, maar daarbij waren nog geen financiële details verschaft.

Veel Franse mediabedrijven zijn boos over de deal met Google. Zij vinden de deal niet transparant en oneerlijk. Onder meer het Franse persagentschap AFP en andere Franse nieuwsmedia die niet bij de 121 mediabedrijven zijn aangesloten, bereiden al verdere maatregelen tegen Google voor.

Het akkoord tussen Google en de Franse media behelst een betaling van 22 miljoen euro per jaar aan het collectief van mediabedrijven in de komende drie jaar. Daarnaast betaalt Google de bedrijven in totaal 10 miljoen euro in ruil voor de belofte om Google in de komende drie jaar niet aan te klagen voor eventuele copyrightschendingen.

Het akkoord tussen Google en de APIG vloeit voort uit een Europese copyrightwet die de Franse regering al heeft geïmplementeerd. Die wet eist van grote techplatformen dat die in onderhandeling gaan met mediabedrijven over vergoedingen voor nieuwskopij.

Australië wil ook techgiganten laten betalen

Mediabedrijven in andere landen kijken met belangstelling naar de deal in Frankrijk, een wereldwijde primeur. Google wil in meer landen vergoedingen gaan betalen voor het aanbieden van nieuws aan gebruikers van de zoekmachine.

In Australië wordt komende week een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd dat bedrijven als Google en Facebook verplicht om mediabedrijven geld te betalen voor het gebruik van nieuws. De ruzie tussen de Australische regering en Google over het wetsontwerp liep onlangs zo hoog op dat Google dreigde de zoekmachine af te sluiten voor gebruik vanuit Australië. Google ziet het wetsontwerp als "onwerkbaar".

Mediabedrijven in Duitsland en Spanje probeerden eerder om Google te laten betalen voor kopij, maar slaagden daar niet in. Duitse mediabedrijven verloren in 2019 een rechtszaak tegen Google waarin zij 1 miljard euro aan copyrightkosten vanaf 2013 eisten.