Er zijn beelden uitgelekt van de Xiaomi Mi 11 Ultra. In de telefoon is op de achterkant een klein schermpje aanwezig, dat naast de lenzen in het camera-eiland is geplaatst. Dat blijkt uit een inmiddels verwijderde video van Tech Buff PH, schrijft XDA-Developers.

In de YouTube-video had iemand naar eigen zeggen een Xiaomi Mi 11 Ultra in handen. XDA-Developers schrijft dat het modelnummer klopt en dat ook andere details van de beelden overeenkomen met eerder uitgelekte informatie.

Opvallend is het kleine scherm op de achterkant, dat in het camera-eiland is geplaatst. Het gaat om een display van 1 inch. Het is niet duidelijk waarvoor die is bedoeld; mogelijk om een gefotografeerd persoon te laten zien hoe hij of zij in beeld komt.

De camera's zelf zouden tot 120 keer kunnen inzoomen. De standaardcamera kan naar verluidt foto's van 50 megapixels maken. Verder is de telefoon mogelijk voorzien van een 6,8 inch-scherm aan de voorkant met een beeldververssnelheid van 120Hz. Daarnaast krijgt het toestel volgens uitgelekte gegevens een accu van 5.000 mAh en is hij draadloos op te laden met een snelheid van 67W.

Het is niet duidelijk of en wanneer Xiaomi het toestel presenteert. Mogelijk gaat het om een prototype dat de Chinese smartphonefabrikant test.