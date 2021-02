De makers van Exploding Kittens hebben een app gemaakt, bekijk waar je kunt schaatsen dankzij IJsmeester en bak wat lekkers met HomyBaky. Dit zijn de apps van de week.

Kitty Letter

De makers van het populaire kaartspel Exploding Kittens komen met een nieuw spel voor smartphones. Kitty Letter is een vermakelijk woordspel dat je zowel alleen als tegen iemand anders kunt spelen. Uiteraard zit het spel vol met de kenmerkende humor en tekeningen van The Oatmeal, de maker van het spel.

In het spel maak je woorden door letters in de goede volgorde te zetten. Met je vinger veeg je over het scherm om woorden te maken: hoe langer het woord hoe meer punten het oplevert. Deze punten worden vervolgens omgezet in katten die naar het huis van je tegenstander lopen. Daar aangekomen exploderen ze en halen ze wat levenspunten bij je tegenstander weg. In de app worden wel alleen Engelstalige woorden gebruikt.

Kitty Letter is gratis te downloaden en te spelen, maar heeft wel in-appaankopen om kostuums voor je personage te ontgrendelen in de multiplayer.

Download Kitty Letter voor iOS of Android (gratis)

1 Bekijk hier de trailer voor Kitty Letter

IJsmeester

Met veel gesloten schaatsbanen en een temperatuur die al dagen diep onder nul zit, is dit het moment om het natuurijs op te zoeken. Met de app IJsmeester wordt het makkelijk om te zien waar het veilig is om het ijs op te gaan.

De app verzamelt meldingen van gebruikers die natuurijs tegenkomen dat veilig genoeg is. Bij genoeg meldingen verandert de kleur van het pinnetje op de kaart van rood naar groen. Wil je dus zeker weten dat het ijs veilig is, ga dan enkel op de groene pinnetjes af.

Je kunt ook zelf meldingen doorgeven en de omschrijvingen van anderen lezen. Zo weet je bijvoorbeeld of je naar een ondergelopen weiland of naar een bevroren sloot toe gaat.

Download IJsmeester voor iOS of Android (gratis)

HomyBaky

Duik dit weekend de keuken in met de app HomyBaky en kom er weer uit met een heerlijke zelfgebakken taart. Deze Nederlandse app is gemaakt voor alle thuisbakkers.

De app laat eerst alle ingrediënten voor een recept zien. Daarna leidt de app je stap voor stap door het proces heen om die ingrediënten te veranderen in een spectaculair baksel.

Met één druk op de knop kun je ook zelf recepten insturen, die dan na goedkeuring aan het aanbod van HomyBaky toegevoegd kunnen worden. Hoewel HomyBaky een wat simpel ontwerp heeft, doet het precies wat je van een dergelijke app verwacht: op een heldere manier uitleggen hoe je een lekkere cake, koek of taart bakt.

Download HomyBaky voor iOS (gratis)