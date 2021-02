De Australische regering stuurt volgende week een wetsvoorstel naar het parlement over een nieuwe gedragscode die Facebook en Google verplicht om te betalen voor links naar nieuwsartikelen.

Australië zou het eerste land ter wereld zijn waar dat het geval is. In eerste instantie zou de wetgeving alleen gelden voor de nieuwsfeed van Facebook en Google Search.

"Het wetsvoorstel wordt door het parlement in overweging genomen in de week die begint op 15 februari", aldus Josh Frydenberg, de Australische minister van Financiën. Als het voorstel ook de steun van de oppositie krijgt, kan de wet, die volgens Google "onwerkbaar" is, deze maand nog van kracht zijn.

Dat de procedure rond de nieuwe wet zo snel gaat, heeft er mede mee te maken dat de senaatscommissie die het voorstel bestudeerde, geen verdere aanbevelingen heeft.

Google en Facebook konden niet onmiddellijk reageren op het nieuws. De bedrijven hebben de afgelopen maanden veel druk uitgeoefend op Frydenberg en premier Scott Morrison in de hoop dat die water bij de wijn zouden doen.

Google probeerde aan te tonen dat wetsvoorstel onnodig is

Google lanceerde vorige maand een nieuwsplatform in Australië waarbij wordt betaald voor het nieuws. Daarvoor sloot Google zelfstandig deals met uitgevers. Het bedrijf hoopte daarmee te kunnen aantonen dat het wetsvoorstel onnodig is.

In januari werden Google en de Franse uitgevers het al eens over een regeling waarin Google nieuwsmedia betaalt in ruil voor het recht om kopij online aan te bieden. Dat was de eerste deal van die soort in Europa.