Facebook heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar 6,3 miljoen berichten verwijderd die pestgedrag of intimidatie bevatten. Het gaat om een flinke stijging vergeleken met eerdere periodes, maakt het bedrijf donderdag bekend in zijn nieuwste transparantierapport.

In het derde kwartaal van 2020 werden nog 3,5 miljoen berichten gewist die pestgedrag en intimidatie bevatten. In het vierde kwartaal van 2019 ging het om 2,8 miljoen berichten, minder dan de helft van het aantal dat eind 2020 werd verwijderd.

Volgens het bedrijf konden dankzij verbeteringen in geautomatiseerde systemen meer dergelijke berichten verwijderd worden. Deze systemen monitoren de reacties op Facebook en Instagram.

Door Facebook verwijderde berichten met pestgedrag en intimidatie

1,3 miljard nepaccounts verwijderd

Facebook verwijderde in het vierde kwartaal van 2020 ook zo'n 1,3 miljard nepaccounts. Dat zijn er ongeveer evenveel als in het kwartaal daarvoor. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 gaat het om een stijging van 200 miljoen.

Sinds 2018 publiceert Facebook elk kwartaal een transparantierapport. Daarmee maakt het bedrijf inzichtelijk wat het in de afgelopen maanden heeft gedaan tegen berichten en accounts die de huisregels van het platform overtraden. Facebook noemde het openbaar maken van de data eerder "een manier om verantwoordelijkheid te nemen".