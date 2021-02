Wat is de beste laptop van 14 inch en kleiner? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Kleine laptops zijn licht en passen vaak makkelijk in je tas. Handig voor onderweg dus. Maar ze zijn wel vaak wat minder geschikt voor intensief gebruik. Vooral de goedkopere modellen zijn meestal niet prettig om langdurig op te werken.

De Consumentenbond test laptops op onder meer snelheid, schermkwaliteit, hardware en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 120 laptops getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie laptops van 14 inch en kleiner is een model van Acer de Beste uit de Test. Een model van Huawei is de Beste Koop.

De Acer is compact en weegt maar 1,14 kg. De laptop heeft drie USB-aansluitingen, waarvan twee USB 3 zijn. Ook heeft hij een USB c-aansluiting.

De accu gaat erg lang mee. Bij licht gebruik, zoals een document schrijven of browsen op internet, gaat de accu maar liefst zo'n zestien uur mee. Bij zwaar gebruik, zoals een video bewerken, gaat hij zo'n vijf uur mee. Heel handig voor bijvoorbeeld studenten die veel onderweg zijn.

Het ingebouwde toetsenbord werkt niet zo goed als een los toetsenbord, maar is toch heel aardig. Dat is opvallend, want ingebouwde toetsenborden worden vaak slechter beoordeeld.

Het scherm is glanzend en de maximale helderheid is maar net voldoende. Hij is in direct buitenlicht bruikbaar, maar zal niet heel prettig leesbaar zijn. Binnen heb je daar uiteraard geen last van.

Dit model van Huawei biedt veel waar voor zijn geld. Voor een krappe 700 euro krijg je een behoorlijk snelle laptop met een stevige, luxe behuizing. Hij heeft drie USB-poorten, waarvan twee USB 3 zijn. Ook beschikt hij over een USB-C-aansluiting. Hij weegt maar 1,36 kg, waardoor je hem makkelijk meeneemt.

De accu is goed en gaat bij licht gebruik zo'n tien uur mee. De laptop start snel op en programma's laden snel. Het toetsenbord is verlicht en werkt, net als de touchpad, prettig.

Een nadeel is de plaats van de webcam. Die zit vrij laag en kijkt recht je neus in. Niet heel handig bij videobellen. Daarnaast is de maximale helderheid van het scherm wat minder, waardoor hij niet prettig werkt in buitenlicht.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.