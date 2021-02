Google blokkeert vanaf donderdag alle advertenties voor slotenmakers, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving door de NOS. De maatregel is genomen vanwege malafide bedrijven die torenhoge kosten in rekening brengen.

Advertenties verschijnen bij Google boven de gewone zoekresultaten, waardoor het voor bedrijven makkelijk is om bezoekers en dus potentiële klanten naar hun website te lokken.

"We zien de afgelopen tijd een toename van malafide slotenmakersadvertenties", zegt woordvoerder Fereshta Amir tegen NU.nl. "We hebben deze maatregel genomen na opmerkingen van onze gebruikers en consumentenorganisaties."

De Consumentenbond waarschuwde jaren geleden al voor malafide slotenmakers die exorbitant hoge prijzen rekenen en via Google aan klandizie proberen te komen.

"Google had dit tien jaar geleden al moeten doen", reageert Jitse Arrindell, voorzitter van branchevereniging Nederlandse Sleutel- en Slotenspecialisten Gilde (NSSG). "In de tussentijd zijn heel veel mensen opgelicht en heeft Google goed aan de advertenties verdiend."

Google zegt in reactie op deze kritiek dat het bedrijf continu verbeteringen doorvoert. "Malafide advertenties zijn een prioriteit. We evalueren en actualiseren ons beleid voortdurend om problemen aan te pakken", aldus de woordvoerder.

Tegenhouden van advertenties is tijdelijke maatregel

Een eerdere poging om met Google om de tafel te gaan zitten kreeg geen gehoor, aldus Arrindell. De maatregel is aanleiding voor het NSSG om opnieuw te kijken of de vereniging met Google in contact kan komen.

Naast Nederland houdt Google advertenties voor slotenmakers ook tegen in België, Duitsland en Zweden. Het gaat om een tijdelijk besluit, laat Google-woordvoerder Amir weten. De internetgigant zoekt ondertussen naar een manier om het probleem permanent tegen te gaan.