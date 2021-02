Een Amerikaans advocatenkantoor doet onderzoek naar klachten over de controllers van de PlayStation 5. Sommige gebruikers zeggen last te hebben van driftproblemen, waardoor personages uit zichzelf bewegen.

Het advocatenkantoor Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith is niet onbekend met dit soort zaken. Eerder klaagde het bedrijf Nintendo al aan wegens driftende Joy-Cons. Het kantoor bekijkt nu of er een soortgelijke zaak tegen Sony gestart kan worden.

Op Reddit klagen tientallen consumenten uit diverse landen dat de poppetjes in verschillende games soms bewegen zonder dat de speler de controller aanraakt. Dit worden driftproblemen genoemd. Als een personage uit zichzelf beweegt, wordt het spelen van een game moeilijk of in sommige gevallen zelfs onmogelijk.

"Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith onderzoekt een mogelijke collectieve rechtszaak op basis van rapporten dat Sony's DualSense-controllers voor de PlayStation 5 driftproblemen kunnen ervaren en/of voortijdig kapotgaan", schrijft het advocatenkantoor op zijn website.

Het bedrijf roept mensen die problemen met de controllers ervaren op zich te melden door een formulier op de website in te vullen. Of het daadwerkelijk tot een zaak zal komen, is niet duidelijk. Dit hangt vermoedelijk af van het aantal mensen dat last heeft van de driftproblemen.