In de eerste drie maanden dat de CoronaMelder landelijk in gebruik is, zijn er geen straffen uitgedeeld aan mensen die anderen hebben gedwongen om de app te installeren. De enige melding die bij de Inspectie SZW binnenkwam, bleek te berusten op een misverstand.

De inspectie heeft de melding bekeken, zegt woordvoerder Elizabeth Palandeng donderdag tegen NU.nl, maar ze wil niet verder uitweiden over het misverstand.

De overheid wil dat het gebruik van CoronaMelder altijd vrijwillig is. Wie een ander dwingt om de app te installeren, bijvoorbeeld als voorwaarde om een gebouw te mogen betreden of om te gaan werken, kan een celstraf of boete krijgen.

Het verbod is vastgelegd in een wet die elke drie maanden moet worden verlengd. De eerste periode daarvan liep tot 10 januari. Twee dagen later schreef minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat één melding over mogelijk misbruik was doorgezet naar de Inspectie SZW, maar die bleek dus loos alarm.

Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn in de eerste drie maanden ook geen zaken binnengekomen die betrekking hebben op overtreding van de wet, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Dwingen tot installatie kan leiden tot een boete tot 8.700 euro of een celstraf van maximaal zes maanden. De zwaarte van deze straffen moet een afschrikwekkend effect hebben.