Instagram heeft woensdag het account van de antivaccinatieactivist Robert F. Kennedy Jr. verwijderd, meldt CNN.

Kennedy, het neefje van de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy, heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen vaccins. Hij is voorzitter van Children's Health Defense, een organisatie die beweert dat een groot deel van de Amerikaanse kinderen lijdt aan aandoeningen als autisme, ADHD en kanker die worden veroorzaakt door vaccinaties.

"We hebben dit account verwijderd wegens het herhaaldelijk delen van onwaarheden over het coronavirus en vaccins", zei een woordvoerder van Facebook, dat eigenaar van Instagram is, in een verklaring.

Kennedy's Facebook-pagina, waarop hij meer dan 300.000 volgers heeft, is nog wel actief. Volgens de Facebook-woordvoerder zijn er op dit moment geen plannen om dat account ook te verwijderen.

Facebook verwijdert desinformatie rond vaccins

Facebook maakte eerder deze week bekend alle berichten met desinformatie rond vaccins van het platform te verwijderen, en niet alleen posts die iets met COVID-19-vaccins te maken hebben.

Het was al verboden om advertenties met antivaccinatieclaims op Facebook te verspreiden en om posts te plaatsen met informatie over coronavaccins die volgens gezondheidsorganisatie WHO niet klopt. Sinds afgelopen maandag wordt alle content waarin onwaarheden over vaccinaties worden verspreid van het platform geweerd.

Children's Health Defense spande vorig jaar nog een rechtszaak tegen Facebook aan omdat het vindt dat het sociale medium censuur op antivaccinatieteksten pleegt.