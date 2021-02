Epic Games heeft woensdag het browserprogramma MetaHuman Creator gepresenteerd. Gebruikers kunnen daarmee binnen een uur realistische digitale gezichten creëren.

Het programma draait in de cloud en werkt in een webbrowser. Met de MetaHuman Creator kunnen realistische gezichten van digitale personages binnen een uur worden gegenereerd. Volgens Epic Games duurt dat normaal gesproken weken of maanden.

Epic Games is de ontwikkelaar van schietspel Fortnite en de maker van de Unreal Engine, een ontwikkelaarsplatform voor games. Personages die met de MetaHuman Creator worden gemaakt, kunnen met de Unreal Engine in games gebruikt worden. Ook zijn de personages in films en series te gebruiken.

In een demovideo is te zien hoe de realistische gezichten worden samengesteld. Onder meer de haarstijl, leeftijd en positie van de ogen van een personage kunnen worden aangepast. Ook zijn verschillende kledingstijlen en lichaamstypes te kiezen. De 'MetaHumans' kunnen daarna ook op een realistische, menselijke manier bewegen.

De software is nog niet helemaal klaar voor gebruik. Epic brengt het programma in de komende maanden uit als testversie voor ontwikkelaars.