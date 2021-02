Facebook werkt aan een eigen versie van de app Clubhouse, een app die momenteel in rap tempo aan populariteit wint en draait om het voeren en beluisteren van audiogesprekken met anderen. Dat schrijft The New York Times woensdag op basis van ingewijden.

Facebooks variant zou zich in "een vroege fase van ontwikkeling" bevinden. Het is dan ook de vraag of en wanneer de dienst daadwerkelijk verschijnt.

Clubhouse is nu alleen op iOS te gebruiken. Mensen moeten door andere gebruikers worden uitgenodigd om lid te kunnen worden. Vervolgens is het mogelijk om deel te nemen aan Rooms, waar mensen kunnen praten en luisteren naar gesprekken van anderen. Vaak gaan de gesprekken over een specifiek onderwerp.

Op het netwerk is al een aantal beroemdheden te vinden. Zo dook Facebook-oprichter Mark Zuckerberg vorige week op in Clubhouse. Hij sprak over de toekomst van augmented reality en virtual reality.

Ook in het verleden heeft Facebook eigen versies van populaire apps gemaakt. Zo werd het idee van verdwijnende video's van Snapchat overgenomen door Instagram en Facebook. Instagram Reels is afgeleid van TikTok.

Twitter werkt ondertussen ook aan een versie van Clubhouse. De dienst Spaces wordt momenteel in een bètaversie getest.