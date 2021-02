Facebook voert de komende maanden een test uit, waarbij een aantal mensen minder politieke berichten te zien krijgt. Dat maakt het bedrijf woensdag bekend in een blogbericht.

Een klein gedeelte van de Facebook-gebruikers in Canada, Brazilië en Indonesië krijgt minder politieke berichten te zien. Later geldt dat ook voor een deel van de Amerikaanse gebruikers.

Tijdens de tests onderzoekt Facebook verschillende manieren om politieke berichtgeving te rangschikken in het nieuwsoverzicht. Politieke berichten worden niet volledig verwijderd, benadrukt het bedrijf. Facebook wil dat gebruikers politieke content wel kunnen vinden, maar wil mensen die liever iets anders in hun overzicht zien tegemoetkomen.

Gebruikers zouden klagen over te veel politieke berichten, hoewel dat volgens Facebook wel meevalt. In de VS zou slechts 6 procent van de berichten als een politiek bericht aan te merken zijn. Overheidsinformatie over het coronavirus en berichten van organisaties als de WHO worden als vanouds weergegeven in de nieuwsfeed, schrijft het bedrijf.

Hoewel het vooralsnog om een test gaat, voert Facebook dergelijke aanpassingen regelmatig voor alle gebruikers door. Eind januari kondigde Facebook aan zijn algoritme te veranderen, zodat er geen politieke of activistische groepen meer zouden worden aanbevolen. Bij de presentatie van die plannen zei Facebook-oprichter Mark Zuckerberg al te overwegen de hoeveelheid politieke inhoud in de nieuwsfeed van gebruikers te beperken.