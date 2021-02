Met de komst van een nieuwe regering in de Verenigde Staten, is de onder voormalig president Donald Trump aangejaagde deal tussen TikTok en softwarebedrijf Oracle op de lange baan geschoven. Dat meldt The Wall Street Journal woensdag.

Trump bestempelde TikTok, dat eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance, als een veiligheidsrisico voor de VS. De voormalig president stuurde erop aan dat het moederbedrijf een deal zou sluiten met een Amerikaans bedrijf.

Een ban op TikTok in de appwinkels voor smartphones werd uiteindelijk door de rechter tegengehouden, maar door de druk werd ByteDance wel gedwongen gesprekken te voeren met Amerikaanse bedrijven, waarbij ook een verkoop van de Amerikaanse TikTok-tak op tafel lag.

Het is onzeker welk lot TikTok met de komst van Joe Biden te wachten staat. Een woordvoerder van de veiligheidsraad van het Witte Huis zegt tegen The Wall Street Journal dat de regering-Biden eerst opnieuw beoordeelt in welke mate Chinese apps, dus ook TikTok, een veiligheidsrisico voor de VS zijn.

Deal met Oracle pakt mogelijk anders uit

Het Witte Huis van Trump beschouwde TikTok als een veiligheidsrisico omdat gegevens van Amerikaanse gebruikers gedeeld zouden kunnen worden met de Chinese Communistische Partij.

In september kondigden TikTok en Oracle een deal aan waarmee de dreiging weggenomen zou moeten worden. Maar The Wall Street Journal schrijft op basis van anonieme ingewijden ook dat het goed mogelijk is dat de deal anders uitpakt, nu TikTok niet langer een totaalverbod boven het hoofd hangt.

Het is ook onzeker hoe het ministerie van Justitie gaat reageren in de rechtszaak waarin TikTok Trumps decreet aanvecht. Het ministerie wilde tegen The Wall Street Journal niet reageren op de vraag of het dit decreet blijft verdedigen.

Twee weken voor het einde van zijn presidentschap ondertekende Trump een decreet waarmee andere Chinese apps in de ban werden gedaan. Het decreet zou 19 februari van kracht gaan, maar het is onduidelijk wat de regering-Biden ermee van plan is.