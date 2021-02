Bij een internationaal politieonderzoek zijn dinsdag acht personen gearresteerd die ervan worden verdacht de telefoons van Amerikaanse beroemdheden te hebben gehackt. Ook zouden ze in totaal voor 100 miljoen dollar (ongeveer 82 miljoen euro) aan cryptocurrency hebben gestolen, meldt Europol woensdag.

De verdachten kwamen de telefoons van de beroemdheden binnen door middel van simswapping. Daarbij belt een hacker de telecomprovider van het slachtoffer op en overtuigt hij de medewerker om het 06-nummer over te zetten naar een simkaart die in zijn bezit is.

Door deze techniek konden de hackers bij het geld, cryptocurrency, persoonlijke informatie en contactgegevens van de slachtoffers komen. Ook hadden de criminelen toegang tot hun socialemedia-accounts. Daarop deden ze zich voor als hun slachtoffers en verstuurden ze berichten.

"De aanvallen van deze criminele bende waren gericht op duizenden slachtoffers in 2020, waaronder beroemde influencers, sporters, muzikanten en hun families", schrijft Europol in een verklaring.

De arrestaties werden verricht na een internationaal onderzoek met medewerking van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, België, Malta en Canada.

De acht aangehouden personen zijn mannen tussen de 18 en 26 jaar uit Groot-Brittannië. Eerder werden al twee verdachten uit Malta en België opgepakt.