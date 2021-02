Techbedrijf Twitter kende in het coronajaar 2020 een sterke groei van het aantal gebruikers. In het jaar kwamen er 40 miljoen nieuwe dagelijkse gebruikers op het platform bij, maakte Twitter dinsdag bekend.

Het aantal gebruikers nam onder meer fors toe vanwege een aantal grote gebeurtenissen, zoals discussies over de coronapandemie en de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Het totaal aantal gebruikers kwam wel net onder de verwachtingen uit, op 192 miljoen gebruikers. Dat was een kwart meer ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens topman Jack Dorsey was 2020 een "uitzonderlijk jaar" voor Twitter. "We zijn trotser dan ooit om het publieke debat te dienen, helemaal in deze ongekende tijden", aldus de topman.

Het nettoverlies kwam in 2020 uit op ruim 1,1 miljard dollar (910 miljoen euro). Een jaar eerder behaalde het techbedrijf nog een winst van bijna 1,5 miljard dollar (1,2 miljard euro). De omzet bedroeg 3,7 miljard dollar (ruim 3 miljard euro), met 7 procent een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder.

Voor 2021 is Twitter wel redelijk positief en denkt het bedrijf verder te groeien, meer personeel aan te nemen en een nieuw datacentrum te bouwen. Als alles meezit en de pandemiesituatie verbetert, denkt Twitter dat de inkomsten de kosten zullen overstijgen dit jaar.