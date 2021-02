Vanwege de coronacrisis wordt er veel meer online besteld en dus moeten bedrijven die software voor webshops aanbieden alle zeilen bijzetten. Nederlandse platforms zagen het aantal klanten vorig jaar flink toenemen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Veel fysieke winkels hebben vanwege de coronacrisis tijdelijk de deuren moeten sluiten en zagen hun inkomsten verdampen. Nu het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels vanaf woensdag weer is toegestaan, loopt het bij de aanbieders van webwinkelsoftware opnieuw storm.

"In 2020 hadden we aan het begin van het jaar ongeveer 24.000 betalende klanten. Nu zijn dat er meer dan 48.000", vertelt Wouter Twisk van JouwWeb, dat vooral op startende ondernemers focust. "Tegelijkertijd zien we dat veel webshops twee à drie keer zoveel omzetten, omdat er meer bestellingen worden gedaan."

Volgens Twisk steeg het aantal betalende klanten vooral tijdens de eerste golf snel. "Maar ook daarna was het aantal aanvragen groter dan gebruikelijk, al is het wel wat geleidelijker gegaan." Toen de tweede golf aanbrak, steeg het aantal klanten opnieuw rap. "Nu afhalen in winkels weer mogelijk wordt, is er zelfs nóg meer vraag."

Aantal online aankopen vorig jaar flink toegenomen

De cijfers die Twisk noemt, zijn niet verrassend. Uit cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor blijkt dat de consumentenbestedingen en het aantal online aankopen in het derde kwartaal van 2020 flink zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De bestedingen stegen met 4 procent naar 5,7 miljard euro en het aantal online aankopen met 23 procent naar 75,9 miljoen.

PostNL meldde in 2020 een recordaantal van 337 miljoen pakketten te hebben bezorgd. Naar schatting waren 25 miljoen pakketten gerelateerd aan de coronacrisis. Daarnaast blijkt uit cijfers van betaalsysteem iDEAL dat vorig jaar 30 procent meer transacties werden uitgevoerd dan in 2019. In totaal werd 890 miljoen keer iets via iDEAL afgerekend. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van 70 miljard euro.

JouwWeb is niet het enige bedrijf dat het aantal klanten flink zag toenemen. Ook Luuk van de Ruit van Shoppagina spreekt over nagenoeg een verdubbeling. "Enerzijds heb je de groep mensen die zich thuis zit te vervelen en een webshop start. Anderzijds zijn veel winkels gesloten die nog geen webshop hadden, maar er nu wel mee beginnen."

Hij ziet aanvragen voor allerlei soorten webshops voorbijkomen. "Onder andere veel aanvragen van horecabedrijven, maar tijdens de eerste golf zagen we bijvoorbeeld ook veel webshops die mondkapjes en desinfectiemiddelen aanboden."

Verandering in het soort mensen dat een webshop start

Danny de Pee van Mijnwebwinkel spreekt over drie tot vier keer zoveel klanten, waardoor de omzet van het bedrijf bijna is verdubbeld. Hij ziet in de afgelopen tijd wel een verandering in het soort mensen dat met een webshop opent.

Hij verwacht dat het aantal klanten de komende tijd verder zal stijgen. "Mijn inschatting is dat het de komende maanden zo druk blijft. Ik denk dat er sowieso sprake van een trendbreuk is. Door het coronavirus is het consumentengedrag veranderd. De drempel om online te kopen, is een stuk lager geworden. Het is net als thuiswerken: ook dat zullen we blijven doen als dit voorbij is."