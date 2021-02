Twitter heeft sinds vorig jaar maart 8.493 tweets verwijderd vanwege schending van het beleid dat verspreiding van misleidende informatie over het coronavirus verbiedt. Dat maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn blog.

Het beleid trad in maart in werking en verbiedt het plaatsen van tweets die "leiden tot een hoger risico op het overdragen van het virus".

Twitter verbiedt gebruikers onder meer om op te roepen maatregelen tegen het virus niet na te leven of dat te ontmoedigen, zoals 'Afstand houden heeft geen nut' (dat heeft het wel).

Het sociale medium verwijdert alleen berichten als deze direct kunnen leiden tot gezondheidsschade. In andere gevallen wordt de plaatser van de tweet gesommeerd het bericht te verwijderen.

Twitter heeft 11,5 miljoen profielen op de vingers getikt die zich mengden in discussies over het coronavirus met spam- of manipulerend gedrag.

In januari werd nog een tweet van de Iraanse ayatollah Ali Khamenei verwijderd. Hij zei dat Amerikaanse en Britse coronavaccins onbetrouwbaar waren, waarna Twitter ingreep.