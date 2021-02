De Poolse game-uitgever en -ontwikkelaar CD PROJEKT is gehackt, meldt het bedrijf dinsdag op Twitter. Het bedrijf is slachtoffer geworden van zogenoemde gijzelsoftware, waarbij bestanden ontoegankelijk worden en de hacker losgeld eist om ze weer vrij te geven.

"Hoewel sommige apparaten in ons netwerk zijn versleuteld, zijn onze back-ups intact", schrijft het bedrijf. "We hebben onze IT-infrastructuur al veiliggesteld en zijn begonnen met het herstellen van de gegevens."

In de gijzelbrief stelt de dader de volledige broncode van Cyberpunk 2077 en CD PROJEKTs eerdere games The Witcher en het verwante kaartspel GWENT in handen te hebben.

Ook zouden interne documenten rond administratie, juridische zaken, communicatie rond investeerders en investeringen en personeelszaken zijn buitgemaakt. In de brief staat ook dat de hacker servers heeft versleuteld, "maar we beseffen dat je die zeer waarschijnlijk kunt herstellen via back-ups".

De hacker of hackers dreigen de broncodes te verkopen of online te publiceren als ze niet "tot een overeenkomst komen". Ook zouden de gestolen documenten naar journalisten worden gestuurd.

CD PROJEKT schrijft niet in te gaan op de eisen of te onderhandelen met de dader. Het bedrijf is zich ervan bewust dat dit kan leiden tot de openbaarwording van de gegevens, staat in de verklaring.

Voor zover bij de Poolse game-uitgever bekend is, zijn geen gegevens van spelers gestolen. CD PROJEKT heeft contact opgenomen met de autoriteiten en digitaal forensisch experts.