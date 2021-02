De oprichter van Huawai, Ren Zhengfei, zegt dinsdag dat "geen enkel" Amerikaans bedrijf interesse heeft getoond in het aanbod van de Chinese telecomfabrikant om de kennis van zijn 5G-technologie te kopen.

Huawei deed het aanbod in september 2019. Met de deal zou de kopende partij toegang krijgen tot de patenten, licenties, broncode en blauwdrukken van Huaweis 5G-technologie.

De stap zou ervoor moeten zorgen dat argwaan omtrent Chinese spionage verdwijnt. De Verenigde Staten beschuldigen Huawei ervan spionage mogelijk te maken via zijn telecomapparatuur. Daarvoor is geen publiek bewijs, maar de VS heeft Huawei wel op een zwarte lijst geplaatst.

Amerikaanse bedrijven mogen daardoor geen zakendoen met de Chinese fabrikant. Het heeft er onder meer toe geleid dat Huawei zijn afdeling die Honor-smartphones maakt van de hand moest doen.

Een bedrijf dat een kopie van Huaweis 5G-technologie zou kopen, zou deze zelf kunnen doorontwikkelen, was de redenering, waardoor Peking geen invloed zou hebben op de technologie.

Het huidige gebrek aan interesse betekent niet dat het aanbod van de baan is, aldus Zhengfei. Bedrijven kunnen nog steeds bij Huawei aankloppen om de 5G-technologie in handen te krijgen.

Huawei-oprichter hoopt op zakelijke banden met VS

De oprichter van het bedrijf zegt ook te hopen dat de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden een open houding aanneemt, zodat Amerikaanse bedrijven - waaronder chipleveranciers - weer producten aan Huawei kunnen verkopen.

Het Witte Huis noemde Huawei binnen een week na de komst van zijn nieuwe inwoner een veiligheidsrisico voor de VS en zijn bondgenoten.

Zhengfei laat weten dat hij openstaat voor een telefoontje van de nieuwe Amerikaanse president.