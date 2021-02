Een of meerdere hackers hebben vrijdag geprobeerd om een gevaarlijke hoeveelheid natriumhydroxide, ook wel bijtende soda genoemd, toe te voegen aan de drinkwatervoorziening bij de stad Oldsmar in de Amerikaanse staat Florida, aldus de lokale sheriff.

De aanvaller of aanvallers kregen toegang tot de computer van een medewerker van de drinkwatervoorziening via TeamViewer, een programma dat oorspronkelijk gebruikt wordt om voor hulpvragen de besturing van de computer over te nemen.

Op die manier kreeg de hacker toegang tot andere systemen en probeerde de hoeveelheid soda die aan het water wordt toegevoegd te verhogen.

Natriumhydroxide kan gebruikt worden om de pH-waarde van water te verhogen. Door op die manier de zuurgraad te verlagen, vermindert het lood, koper en andere giftige metalen in drinkwater. In grote hoeveelheden kan het schadelijk zijn bij consumptie.

"Voor je het weet, sleept iemand de muis heen en weer, klikt in het rond en opent programma's en manipuleert het systeem", zei sherriff Bob Gualtieri in een interview.

De medewerker waarschuwde zijn baas, die de sherriff belde. De drinkwatervoorziening kon het commando terugdraaien, waardoor de schade beperkt bleef. Het is niet duidelijk in welke mate de hoeveelheid soda precies is verhoogd en voor hoelang.

Sherriff: 'Dit zou een wake-upcall moeten zijn'

De lokale autoriteiten hebben de hulp van de FBI en de Secret Service ingeschakeld om te helpen bij het onderzoek. Sherriff Gualtieri zegt niet te weten wie voor de aanval verantwoordelijk was.

"Het belangrijkste is dat iedereen op de hoogte wordt gesteld", zegt hij "Dit zou een wake-upcall moeten zijn."