Facebook gaat alle berichten met desinformatie rond coronavaccins van het platform verwijderen en niet alleen posts die iets met COVID-19-vaccins te maken hebben, schrijft The New York Times maandag.

Het was al verboden om advertenties met antivaccinatieclaims op Facebook te verspreiden en om posts te plaatsen met informatie over coronavaccins die volgens gezondheidsorganisatie WHO niet klopt. Vanaf maandag wordt alle content waarin onwaarheden worden verspreid over vaccinaties, van het platform geweerd.

Facebook heeft samen met de WHO een lijst samengesteld van misleidende en onjuiste claims over vaccins. Naast beweringen over COVID-19 gaat het ook om bijvoorbeeld posts waarin wordt beweerd dat vaccinaties autisme veroorzaken, een ontkracht gerucht dat al jaren rondgaat op internet.

Gezondheidsorganisaties en overheden krijgen van Facebook 120 miljoen dollar (zo'n 99 miljoen euro) aan advertentieruimte om betrouwbare informatie over COVID-19 te verspreiden.