De voicechatapp Clubhouse lijkt maandag in China te zijn geblokkeerd. Verschillende nieuwssites waaronder TechCrunch zeggen meldingen te hebben ingezien van Chinese gebruikers die niet meer in de app kunnen komen.

De meldingen werden gezien op zowel het Twitter-achtige Weibo als in de app WeChat.

iPhone-app Clubhouse was in de afgelopen dagen in het nieuws, omdat Chinese gebruikers er zonder censuur over politieke onderwerpen konden praten. Zo kwamen de omstreden veiligheidswet in Hongkong en de heropvoedingskampen voor Oeigoeren in Xinjiang ter sprake.

In Clubhouse kun je gedeelde audiochatruimtes aanmaken. Duizenden Chinezen zouden in de afgelopen weken gebruik zijn gaan maken van de app, die in China niet officieel te downloaden is.

Op maandagavond (lokale tijd) meldden gebruikers voor het eerst foutcodes als de app geopend werd. Volgens TechCrunch kunnen Chinezen die een nieuw account willen openen geen verificatiecodes meer ontvangen.

Het is nog niet duidelijk of het om een permanente blokkade gaat.