De audioapp Clubhouse trekt grote aantallen gebruikers uit China. Daar is de app niet geblokkeerd door de autoriteiten, ondanks discussies over rechten, nationale identiteit en andere gevoelige onderwerpen.

Clubhouse werd in 2020 uitgebracht. Op het sociale medium kunnen gebruikers virtuele ruimtes bezoeken en luisteren naar wat andere deelnemers te vertellen hebben, of zelf de microfoon van hun smartphone gebruiken.

Westerse sociale media, waaronder Facebook, Twitter en YouTube, zijn door de Chinese autoriteiten in de ban gedaan. De lokale alternatieven worden streng gecontroleerd om berichten die de Chinese Communistische Partij ondermijnen te verwijderen.

Clubhouse is alleen beschikbaar voor iPhones en staat niet in de lokale App Store, maar Chinezen kunnen de app toch downloaden door hun regio-instellingen aan te passen.

App alleen toegankelijk op uitnodiging

Ook is de app op dit moment alleen toegankelijk op uitnodiging, maar die worden online aangeboden voor tussen de 50 en 400 yuan (ongeveer tussen de 6 en 52 euro).

Ondanks de drempels luisteren duizenden Chinezen naar audiodiscussies over onderwerpen die de Chinese internetcensuur normaal zou blokkeren. Clubhouse-ruimtes gaan onder meer over de zogenoemde heropvoedingskampen in de regio Xinjiang, de Taiwanese onafhankelijkheid en de omstreden veiligheidswet van Hongkong.

Het is onduidelijk of Clubhouse een censuurvrij knooppunt voor Chinese internetgebruikers blijft, hoewel een aantal kleinere sociale media de dans van de Chinese autoriteiten weet te ontspringen.