De Zuid-Koreaanse automaker Hyundai is niet langer in gesprek met Apple over de productie van een elektrische auto. Een maand geleden bevestigde het bedrijf dat de twee partijen in overleg waren, maar de deal is van tafel.

"We ontvangen verzoeken voor samenwerkingen voor zelfrijdende elektrische auto's van meerdere bedrijven, maar deze bevinden zich in een vroeg stadium en er is nog niets besloten", aldus Hyundai maandag.

"We voeren geen gesprekken met Apple over de ontwikkeling van zelfrijdende auto's." Het bedrijf moet zich aan regels houden om investeerders op de hoogte te houden, ook over geruchten die de ronde gaan.

Hyundai is doorgaans terughoudend om met andere bedrijven samen te werken. Het Zuid-Koreaanse conglomeraat maakt de motor, versnellingsbak en het metaal zelf.

Het is onduidelijk of dat ook een rol heeft gespeeld in de gesprekken met Apple. Een ingewijde zei in januari tegen persbureau Reuters dat het bedrijf dubte over de vraag of het een goed idee is om met Apple in zee te gaan.

"We zijn geen bedrijf dat auto's voor anderen produceert", voegde deze persoon eraan toe.

Analisten suggereren dat de gesprekken zijn geklapt omdat details zijn gelekt in de media, of omdat Apple misschien zou eisen dat Hyundai simpelweg producent wordt, in plaats van een strategische partner.