Xiaomi heeft de prijs en beschikbaarheid van zijn nieuwe toptoestel, de Mi 11, in Nederland bekendgemaakt. De telefoon is vanaf medio maart te koop voor 849 euro.

De Xiaomi Mi 11 verscheen al eerder in China, maar komt binnenkort ook in Europa uit. De telefoon heeft flink scherm van 6,81 inch met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Het scherm wordt alleen door een gaatje linksboven onderbroken; daarin zit de selfiecamera (20 megapixels).

Op de achterkant zijn nog eens drie lenzen te vinden. Het gaat om een standaardcamera waarmee foto's van 108 megapixel gemaakt kunnen worden, een groothoeklens (13 megapixels) en een telemacrolens (5 megapixels).

In de Xiaomi Mi 11 is een vingerafdrukscanner in het scherm aanwezig. Verder is het toestel voorzien van een Snapdragon 888-processor, waarmee onder meer 5G-internet wordt ondersteund. De telefoon heeft 256 GB opslagruimte en 8 GB werkgeheugen. Ook heeft hij een 4.600 mAh-accu en kan hij bedraad (55W) en draadloos (50W) worden opgeladen.

Na Apple en Samsung doet ook Xiaomi afstand van een meegeleverd stekkerblokje, liet het bedrijf eerder al weten. Xiaomi zegt door het ontbreken van een stekkerblokje een minder belastende verpakking te kunnen leveren. "We snappen dat deze keuze niet door iedereen begrepen zal worden", zegt het bedrijf. "Misschien zullen mensen er zelfs over klagen."