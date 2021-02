Google heeft afgelopen jaar ruim 6,7 miljoen dollar (5,6 miljoen euro) uitgeloofd aan beveiligingsonderzoekers die kwetsbaarheden in Google-systemen ontdekten. Dat schrijft het bedrijf in een blogbericht.

Met dat bedrag gaf Google in 2020 iets meer uit dan in 2019, toen 6,5 miljoen dollar werd uitgekeerd. In 2018 stond de teller nog op 3,5 miljoen dollar.

In totaal werden 662 onderzoekers gecompenseerd voor het aanleveren van fouten in systemen van Google. Het hoogst betaalde bedrag was 123.500 dollar.

Google looft deze zogeheten bug bounties sinds 2010 uit. Beveiligingsonderzoekers of ethische hackers krijgen een beloning als ze een lek in producten van Google ontdekken. Afhankelijk van de ernst van het lek kunnen de beloningen flink oplopen.

Van de 6,7 miljoen dollar werd 1,74 miljoen dollar uitgekeerd aan onderzoekers die lekken vonden in Android, het mobiele besturingssysteem van Google. Voor gevonden kwetsbaarheden in Chrome werd ruim 2 miljoen dollar uitgeloofd.