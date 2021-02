De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft vrijdag op zijn website een naamloze concepttelefoon gepresenteerd zonder poorten. In plaats daarvan loopt het scherm aan vier zijkanten door in de randen.

Het scherm van de telefoon buigt alleen niet mee in de hoeken. Verder loopt het scherm door aan de linker-, rechter-, onder- en bovenkant van het toestel. Xiaomi spreekt van een 'quad-curved waterfall display'.

Met het concept wil Xiaomi de toekomst van smartphones laten zien. Volgens het bedrijf betaan telefoons uiteindelijk alleen nog maar uit een scherm.

Hierdoor is er geen plek meer voor aansluitingen en knoppen op het toestel. Die zouden worden vervangen door virtuele knoppen. Opladen kan draadloos en een fysiek simkaartje wordt vervangen door een virtuele e-simkaart.

Omdat het gaat om een concept, is het maar de vraag of Xiaomi het toestel ooit uitbrengt. Eerder verschenen wel telefoons met schermen die aan de zijkant in de randen meebogen, zoals de Galaxy S10+ van Samsung. Later besloot Samsung schermen echter weer plat te maken.