Op de website Ekkel.com kunnen schaatsliefhebbers al sinds de winter van 2008/2009 terecht om te kijken of en waar ze in Nederland kunnen schaatsen. We spreken Erik Ekkel (58), de oprichter en beheerder van de website die klaar is voor komende week als het flink gaat vriezen.

Ekkel.com is een begrip onder schaatsers. Op een kaart van Nederland is dankzij virtuele punaises te zien waar al geschaatst kan worden. Op dit moment is de kaart nog leeg, maar daar kan komende week verandering in komen. In heel Nederland duikt het kwik flink onder nul.

Neemt de schaatskoorts al toe als u de bezoekersaantallen van Ekkel.com bekijkt?

Ekkel: "De aantallen springen omhoog. De afgelopen dagen zijn er elfduizend bezoekers geweest, in de grafiek gaat de streep recht omhoog. Vergeleken met vorige maand zit ik op een stijging van 1.560 procent. Ik heb al extra servers bijgeschakeld voor als het de komende dagen echt gaat vriezen."

Hoe werd Ekkel.com een begrip onder schaatsers?

"Ik begon ruim tien jaar geleden met de site, omdat ik online zocht naar een plek om te schaatsen. Dat kon ik nergens vinden, dus besloot ik het zelf te doen. Op een gegeven moment begonnen mensen me te vinden en kreeg ik ook van andere mensen informatie door. Het werd zo druk dat ik bijna zelf niet meer aan schaatsen toe kwam (lacht).

Via mijn site krijg je een redelijk betrouwbaar beeld van waar je kunt schaatsen, met altijd de kanttekening om zelf goed uit te kijken.

De kaart krijgt vorm dankzij crowdsourcing. Als ik doorkrijg dat er op plekken veel mensen schaatsen en er ligt meer dan 5 centimeter ijs, dan lijkt dat betrouwbaar en voeg ik het toe. Mensen kunnen via de site plekken indienen, vervolgens kijk ik of het klopt. Soms wil iemand een punt midden op de Noordzee toevoegen, maar dat komt er dus niet doorheen. Verder houd ik ook andere kanalen in de gaten, zoals kranten en berichten op Twitter."

Erik Ekkel runt al sinds de winter van 2008/2009 schaatssite Ekkel.com Foto: Erik Ekkel

Maar geen garantie dat je altijd een goede ijsbaan treft dus?

"Soms gaat het wel eens mis. Ik ben eens 's morgens vroeg met een radioploeg meegegaan om live verslag te doen. We reden naar een locatie waar op mijn site een groen icoon stond, maar toen we aankwamen zwommen er eenden in het water."

Vanwege de coronapandemie wordt het wel een ander schaatsseizoen dan anders. Houd je daar op Ekkel.com rekening mee?

"Ik heb daar onder meer met schaatsbond KNSB over gesproken, want het is niet bedoeling dat het te druk wordt. Grote reisbewegingen maken, wil je ook niet. Ik waarschuw daarom dat mensen een beetje in de buurt moeten gaan schaatsen. Verder kan ik schaatsers vragen hoe druk het op een plek is, om dat vervolgens bij betreffende punten op de site te melden."

De afgelopen jaren viel er nauwelijks wat te schaatsen. Winters lijken ook steeds zachter te worden. Heeft u wel eens overwogen om te stoppen?

"Dat heb ik wel eens gedacht. De laatste twee jaar is er niets gebeurd en gezien de klimaatverandering kun je straks misschien nog eens in de tien jaar schaatsen. Maar ik voel een verplichting tegenover de schaatscommunity. De echte schaatsliefhebbers komen naar mijn website toe, dus ik ga door, want wie doet het anders?

Het blijft een hobby die ik erbij doe, naast mijn baan als IT-manager van een logistiek bedrijf. Ik ben zelf een schaatsliefhebber en ik doe het met plezier. Met sponsoring hoop ik uit de kosten te komen. Een website onderhouden kost geld en voor de mensen die op hun telefoon willen kijken, is er sinds kort een app. Die heb ik samen met een bedrijf gemaakt. Ook dat kost weer geld. Ik hoef niet van de site op vakantie, daar is het mij niet om te doen. Maar ik heb er wel een keer schaatsen van gekocht, ik hoop volgende week ook een rondje te maken!"