De rechtbank Rotterdam heeft vier miljoenenboetes van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor telecomproviders T-Mobile, Vodafone, KPN en Tele2 verlaagd, meldt de rechtbank vrijdag.

Het gaat om boetes die de ACM in 2019 oplegde, omdat vier providers onduidelijk waren over de abonnementen die zij aanboden. Volgens de toezichthouder toonden de bedrijven misleidende informatie of lieten ze belangrijke informatie weg.

T-Mobile kreeg de hoogste rekening: een boetebedrag van 3,9 miljoen euro. Dat kwam omdat het bedrijf niet duidelijk was over het in rekening brengen van eenmalige kosten, zoals aansluitkosten. Ook was het bedrijf onduidelijk over een abonnement met onbeperkt mobiel internet, dat beperkingen in andere EU-landen kende. De rechter heeft het totaalbedrag van de boete verlaagd tot iets meer dan 3,1 miljoen euro.

Vodafone kreeg aanvankelijk een boete van 3,1 miljoen euro. Het bedrijf adverteerde met goedkope abonnementen, waarvan de prijs alleen gold voor mensen die ook een Ziggo-abonnement hadden. Over de eenmalige kosten was de provider eveneens onduidelijk. De boete van Vodafone is nu teruggebracht naar 2,5 miljoen euro.

Boete voor KPN verlaagd naar bijna 2,8 miljoen euro

KPN kreeg een boete van 3,4 miljoen euro, omdat de provider onbeperkte sms- en belbundels aanbood, die in werkelijkheid beperkt bleken te zijn. KPN werd ook op de vingers getikt, omdat informatie over eenmalige kosten niet op de eerste pagina van de aanbieding werd getoond. De rechter heeft de boete verlaagd naar bijna 2,8 miljoen euro.

Tele2, dat inmiddels in handen is van T-Mobile, moest 2,7 miljoen euro betalen, maar de rechter maakt daar nu een bedrag van bijna 2,2 miljoen van. De provider begin dezelfde fouten als T-Mobile: het bedrijf was niet duidelijk over eenmalige kosten en presenteerde een abonnement met onbeperkt internet, hoewel daarvoor in de EU ook beperkingen golden.

Korting op de boetes

De vier providers kregen in eerste instantie een korting van 25 procent vanwege de samenhang van de boetes, omdat de bedrijven elk meerdere overtredingen begingen. De rechter vindt die korting in alle gevallen niet evenredig.

Ook met een grotere korting van 40 procent zijn de resterende bedragen hoog genoeg om recht te doen aan de overtreding en een afschrikwekkend effect te hebben, stelt de rechtbank.