Duitsland kan zeventienhonderd in beslag genomen bitcoins, die tegen de huidige koers 53,2 miljoen euro waard zijn, niet innen doordat de autoriteiten het benodigde wachtwoord niet weten. Dat hebben zij nodig om toegang te krijgen tot de digitale portemonnee.

De cryptomunten waren van een man die tot twee jaar cel is veroordeeld, omdat hij malafide software op andermans computers had geïnstalleerd. Deze software kaapte de rekenkracht van de apparaten, die de fraudeur kon gebruiken om bitcoins te delven.

Bitcoins worden uitgegeven door computers ingewikkelde sommen te laten oplossen. Daarvoor is rekenkracht nodig. Op individueel niveau levert dat relatief langzaam iets op, maar met veel computers gaat het delven van de virtuele munten sneller.

Hoewel de man zijn celstraf heeft uitgezeten, hebben Duitse aanklagers ervoor gezorgd dat hij niet langer toegang heeft tot zijn virtuele portemonnee.

De Duitse autoriteiten kunnen er echter ook niets mee zolang de toegangscode onbekend is. "We hebben hem erom gevraagd, maar hij liet niets los", zegt openbaar aanklager Sebastian Murer vrijdag. "Misschien weet hij het ook niet."

Het komt vaker voor dat autoriteiten op deze manier een grote som geld aan hun neus voorbij zien gaan. De Ierse autoriteiten kunnen zesduizend bitcoins niet in beslag nemen, doordat de viskoffer met de daarin verstopte toegangscodes naar de stort is gebracht.

Toen dit een jaar geleden bekend werd, hadden de virtuele munten een waarde van ruim 53 miljoen euro. Omdat de bitcoin in het afgelopen jaar flink in waarde is gestegen, zouden de codes nu toegang geven tot een bedrag van 187,5 miljoen euro.