Op de hoogte blijven van al je favoriete websites met Readkit, grote telefoons met één hand bedienen met Niagara Launcher en aan het roer staan van een chaotisch ruimteschip in The Captain is Dead. Dit zijn de apps van de week.

ReadKit

Met RSS-feeds blijf je snel en overzichtelijk op de hoogte van nieuwe artikelen op je favoriete websites, blogs en kranten. ReadKit is al jaren een populair RSS-programma voor Apple-computers en sinds afgelopen week kun je de app ook op een iPhone en iPad gebruiken.

ReadKit is absoluut niet de enige RSS-app, maar wel een heel fijne. Je blijft niet alleen op de hoogte van al je favoriete content, maar je kunt de app ook koppelen aan diensten als Instapaper en Pocket. Op die manier bewaar je artikelen die je wel interessant lijken, maar waar je nu geen tijd voor hebt. ReadKit is zodoende een fraai vormgegeven alles-in-eenapp voor alles dat je wil lezen.

Download ReadKit voor iOS (4,49 euro)

Niagara Launcher

Smartphones zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden en daardoor moeilijker met één hand te bedienen. De nieuwe Android-launcher Niagara speelt hierop in door alle belangrijke knopjes en opties op je telefoon onder je duim te leggen, zodat je niet langer twee handen nodig hebt.

Niagara is een launcher, dus een app die de vormgeving van je Android-smartphone aanpast. Het thuisscherm gaat bijvoorbeeld compleet op de schop en biedt voortaan plaats aan de programma's die jij het meest gebruikt. Als je andere apps wil openen kun je die makkelijk met één hand selecteren dankzij de alfabetische ranglijst.

Verder kun je direct vanuit het thuisscherm reageren op berichten, of bijvoorbeeld een e-mail sturen. Niagara is gratis te gebruiken, maar voor sommige extra functies moet je de portemonnee trekken.

Download Niagara Launcher voor Android (gratis)

The Captain is Dead

The Captain is Dead is van origine een bordspel dat nu de overstap naar telefoons heeft gemaakt. In deze game sta je na het plotselinge overlijden van de gezaghebber aan het roer van een ruimteschip.

Om ervoor te zorgen dat jij en je bemanningsleden de tocht overleven moet je tactisch te werk gaan. Ieder crewlid heeft bijvoorbeeld haar/zijn eigen unieke sterke en zwakke punten.

Deze talenten moet je inzetten om het ruimteschip te onderhouden en te versterken, vijandige aliens buiten de deur te houden en gewonden op te lappen.

The Captain is Dead heeft niet alleen tactische gameplay, maar ook een iconische en bovenal kleurrijke vormgeving. De echte sciencefictionfans zullen bovendien de stemmen van Kevan Brighting (uit The Stanley Parable) en Elias Toufexis (van Star Trek: Discovery) herkennen, aangezien zij enkele personages hebben ingesproken.

Download The Captain is Dead voor Android (10,99 euro) of iOS (9,99 euro)