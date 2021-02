Pinterest heeft in 2020 een groei van 124 miljoen gebruikers meegemaakt. Het sociale medium sloot het coronajaar af met gemiddeld 459 gebruikers per maand, 37 procent meer dan een jaar eerder.

Nooit eerder groeide Pinterest in een kalenderjaar zo hard als in 2020, zegt directeur Ben Silbermann in een verklaring. "Ik ben trots op ons bedrijf en de inspiratie die we hebben kunnen leveren tijdens dit lastige jaar."

Met Pinterest biedt het bedrijf mogelijkheden om recepten, ideeën en andere inspiratie te vinden, te delen en op te slaan. Het sociale medium, dat in 2009 is opgericht, wist echter nooit te groeien naar de gebruikersaantallen van bijvoorbeeld Facebook of Instagram.

De groei van het afgelopen jaar gaat ook gepaard met de helft meer inkomsten: het bedrijf verdiende bijna 1,7 miljard dollar (ruim 1,4 miljard euro). Desondanks bleef er onder aan de streep een verlies van 128 miljoen dollar over.

Pinterest verwacht mede vanwege de COVID-19-pandemie een "onzekere" tijd tegemoet te gaan. Het bedrijf wil het komende jaar meer inzetten op advertenties en de mogelijkheid voor gebruikers om direct via het platform producten te kopen.