Snap, het bedrijf achter Snapchat, vreest voor "verstoring" van de advertentie-inkomsten door een wijziging die Apple in het beleid gaat doorvoeren. In het voorjaar gaat Apple van apps eisen dat zij expliciet toestemming vragen om gebruikers via speciale identificatienummers te mogen volgen.

Doordat veel iPhone-bezitters dat waarschijnlijk zullen weigeren, kunnen bedrijven die veel geld verdienen met gerichte advertenties, hun publiek een stuk minder goed bereiken.

In januari maakte Google daarom bekend te zullen stoppen met het gebruik van de Apple-identificatiecode en vergelijkbare technieken. De apps van het bedrijf, zoals YouTube en Maps, zullen als gevolg daarvan niet om de toestemming vragen.

Facebook is wel van plan om door te gaan met de methode, maar waarschuwde eerder al voor "ernstige gevolgen" voor online adverteerders. Het bedrijf benadrukte maandag dat het met tegenzin om toestemming zal vragen.

Exacte ingangsdatum nog niet bekend

Apple heeft de wijziging van het beleid uitgesteld tot begin 2021. De exacte datum waarop het bedrijf strenger wordt, is nog niet bekend.

Zodra het moment daar is, vreest Snap voor "nog een risico van verstoring" van de vraag naar advertenties "in de periode direct na de implementatie", aldus Derek Andersen, de financieel directeur van het bedrijf.

"Het is nog niet duidelijk wat de langetermijnimpact van deze veranderingen voor ons bedrijf gaan zijn", vervolgt hij. "Dit kan nog enkele maanden of langer na de wijziging onduidelijk blijven."

Andersen deelde zijn zorgen bij de presentatie van Snaps kwartaalcijfers. Daarbij maakte het bedrijf bekend dat Snapchat dagelijks door 265 miljoen mensen wordt gebruikt, een groei van 22 procent vergeleken met een jaar eerder.