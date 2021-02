Wat is de beste virusscanner? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Goede bescherming tegen criminelen op het internet is steeds belangrijker. Helaas is het niet mogelijk om alle risico's uit te sluiten, maar met een goede virusscanner maak je het wel een stuk moeilijker om jouw computer of laptop binnen te dringen.

De Consumentenbond test virusscanners op onder meer bescherming, gebruiksgemak en computervertraging. Er zijn in totaal 23 goed verkrijgbare virusscanners getest.

Bitdefender komt als Beste uit de Test. De gratis virusscanner van Kaspersky is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Bitdefender Internet Security (2021) Prijs: 27 euro

Testoordeel: 8,3

Licentie voor 1 jaar

Bitdefender doet het al langere tijd goed in de tests. Het pakket biedt prima bescherming tegen virussen en andere malware. Onder malware vallen onder meer ransomware, bankmalware en phishing (nepwebsites).

Als je Bitdefender vergelijkt met de ingebouwde virusscanner van Windows (Windows Defender), biedt Bitdefender betere bescherming. Bitdefender beschermt je ook tegen phishing, en dat doet Windows Defender niet. Je browser biedt overigens ook enige bescherming tegen phishing, maar niet zo goed als Bitdefender.

Bitdefender is ook gebruiksvriendelijk. Het programma vertraagt je pc niet of nauwelijks.

Dan rest alleen nog de vraag wat de meerwaarde van een betaalde virusscanner is ten opzichte van een gratis variant zoals de Beste Koop. Het grootste voordeel van een betaalde virusscanner is dat je geen last hebt van reclame en promotie. Maar als je puur naar de bescherming kijkt, dan is er maar weinig verschil en kun je eigenlijk net zo goed voor de gratis Beste Koop gaan.

NB Er kwamen meer virusscanners als beste uit de test. We lichten hier het pakket met de laagste prijs uit.

Beste Koop: Kaspersky Security Cloud - Free (2021) Prijs: Gratis

Testoordeel: 8,1

De virusscanner van Kaspersky biedt vergelijkbare bescherming als Bitdefender, maar dan dus helemaal gratis. De software is daarnaast ook gebruiksvriendelijk en vertraagt je computer ook niet of nauwelijks.

Een nadeel is de reclame van Kaspersky zelf. Het bedrijf probeert je over te halen om de betaalde variant van zijn virusscanner aan te schaffen en een VPN-dienst uit te proberen. Wel vallen de reclame en promotie erg mee vergeleken met die van andere gratis virusscanners.

De redenen om over te stappen naar de betaalde variant zijn het meestal niet waard. Als je puur kijkt naar de bescherming, is die van de gratis variant vergelijkbaar met die van de betaalde variant.

Kaspersky kwam in het verleden negatief in het nieuws. Het zou banden hebben met Russische geheime diensten. Dit is nooit aangetoond en voor de consument is er geen overtuigende reden om Kaspersky te vermijden.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.