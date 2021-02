Google is met zeven nieuwsuitgevers in Australië gestart met het nieuwsplatform News Showcase. De nieuwsorganisaties krijgen een maandelijkse vergoeding van Google om hun artikelen daar te presenteren en in sommige gevallen geeft het platform toegang tot berichten die normaal achter een betaalmuur staan.

Met de stap reageert Google op de druk voor aankomende regels. Australië wil in de wet vastleggen dat Facebook en Google nieuwsuitgevers moeten betalen voor hun content, iets wat nooit eerder in de wereld is vertoond.

De twee Amerikaanse bedrijven beheren een groot deel van de wereldwijde online-advertentiemarkt. Dat gaat ten koste van lokale nieuwsuitgevers en de journalistiek, stellen critici. Advertenties zijn naast abonnementen een grote inkomstenbron voor mediabedrijven.

News Showcase gaat van start met berichten van The Illawarra Mercury, The Canberra Times, Crikey, The Saturday Paper, The New Daily, InDaily, InQueensland en The Conversation. Later moeten meer media volgen, aldus Google.

Google legt hiermee alternatief op tafel

Derek Wilding, een professor aan het Centre for Media Transition van de University of Technology Sydney, zegt dat Google hiermee een alternatief voor de wens van de Australische overheid op tafel legt. "Wat nog moet blijken is of grotere uitgevers zich aan het product binden", zegt hij.

Google is nog steeds in onderhandeling met de Australische overheid. Het bedrijf heeft eerder gezegd dat de nieuwe wet "onwerkbaar" is en dreigde zijn zoekmachine in het land terug te trekken.

Josh Frydenberg, de Australische schatkistbewaarder van het ministerie van Financiën, zegt dat Googles houding de laatste dagen "constructief" is geweest.