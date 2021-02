Facebook, de eigenaar van Instagram, heeft honderden accounts geblokkeerd die werden gehackt en verkocht vanwege hun unieke gebruikersnamen. Ook Instagram-profielen van mensen die zich schuldig maakten aan de diefstal zijn geblokkeerd.

Het gaat om gebruikersnamen die voor omgerekend duizenden euro's worden verkocht. Vaak zijn het namen die bestaan uit één of twee letters, korte woorden of namen van personages. Instagram heeft regels die de verkoop van accounts verbiedt.

Een Facebook-woordvoerder stelt dat de personen die de regels overtraden bekende gezichten zijn in de online gemeenschap OGUsers. Binnen de gemeenschap worden veelgezochte gebruikersnamen van allerlei online diensten verhandeld.

Het is de eerste keer dat Facebook details over acties tegen verkochte gebruikersnamen deelt, maar het bedrijf zegt accounts die zich daaraan schuldig maken aan de lopende band te bannen.

Facebook heeft een tiental personen een kennisgevingsbrief gestuurd om ze te vorderen met de praktijken te stoppen. Deze mensen zouden achter de verkoop van vierhonderd accounts zitten.

Facebook: Verkopers kregen accounts door hacks en intimidatie

Volgens Facebook zijn de gebruikersprofielen met opvallende namen op verschillende manieren bemachtigd. In sommige gevallen wisten hackers toegang te krijgen tot het telefoonnummer dat aan het account gekoppeld was, een methode die simswapping wordt genoemd.

Het bedrijf zegt ook een toename te hebben gezien in intimidatie, afpersing, dreiging met de openbaarmaking van seksueel getinte beelden (afdreiging) en het zogenoemde swatting, waarbij de Amerikaanse speciale politie-eenheid SWAT op iemand wordt afgestuurd.

Naast Instagram zeggen ook Twitter en TikTok actie te hebben genomen tegen OGUsers die de regels overtreden.

De OGUsers-gemeenschap wordt ook in verband gebracht met de kaping van tientallen prominente Twitter-accounts in 2020. In juli wisten hackers onder meer de profielen van Joe Biden, Elon Musk en Kanye West over te nemen.