De Europese Commissie heeft donderdag aanmaningsbrieven naar 24 lidstaten, waaronder Nederland, gestuurd. De deadline voor invoering van de nieuwe telecomregels is verstreken en de landen moeten vaart maken om alsnog aan de wetgeving te voldoen.

Nieuwe regels voor de Europese telecomsector traden in december 2018 in werking. Lidstaten hadden vervolgens twee jaar de tijd om ze te implementeren, maar dat is vooralsnog alleen Griekenland, Hongarije en Finland gelukt.

Met de nieuwe wetten wordt de Europese regelgeving voor elektronische communicatie gemoderniseerd. Consumenten krijgen daarmee meer keuzevrijheid en rechten als het gaat om het afnemen van internet- en telefoniediensten. Zo moeten er duidelijkere contracten komen en moet de kwaliteit van dienstverlening omhoog.

De Europese Commissie heeft aanmaningsbrieven gestuurd naar onder meer België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland. In de brieven staat het verzoek om de gevraagde maatregelen te treffen en de Commissie op de hoogte te brengen. De landen hebben twee maanden de tijd om te reageren.

Dat Nederland de deadline niet haalde, is geen verrassing. In oktober vorig jaar schreef Telecompaper al dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het wetsvoorstel voor de implementatie van de nieuwe regels niet op tijd zou afkrijgen. Het voorstel moest toen nog langs de Raad van State voor advies en daarna nog langs de Tweede Kamer voor de behandeling. Het is onduidelijk wat de status op dit moment is.