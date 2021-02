TikTok plaatst voortaan een waarschuwing bij video's waarin beweringen worden gedaan die niet met zekerheid bevestigd of ontkracht kunnen worden, maakt het bedrijf bekend op zijn website.

De video's worden voorzien van een label waarin staat dat onafhankelijke factcheckers geen definitief oordeel hebben kunnen vellen.

TikTok werkt met factcheckpartners die mogelijk misleidende video's controleren. Als factcheckers constateren dat een video bedrieglijk is, verwijdert TikTok deze.

Soms kan een factchecker niet goed vaststellen of de video wel of niet misleidend is. In die gevallen verschijnt nu een label. TikTok-gebruikers kunnen de video nog steeds verder verspreiden, maar krijgen dan voor de tweede keer de waarschuwing te zien.

Video's waarover twijfel bestaat, verschenen eerder al niet meer op de Voor jou-pagina van TikTok. Op deze pagina presenteert het videoplatform een selectie van video's die interessant kunnen zijn voor de gebruiker.

De waarschuwingen worden de komende weken wereldwijd zichtbaar, aldus TikTok.