De Chinese app TikTok geeft gehoor aan het verzoek van de Italiaanse privacywaakhond om alle accounts van gebruikers van wie de leeftijd niet kan worden geverifieerd te blokkeren.

De Italiaanse toezichthouder droeg TikTok dit twee weken geleden op. De aanleiding hiervoor was de dood van een tienjarig meisje, dat waarschijnlijk via het sociale medium had meegedaan aan de zogenoemde 'blackout challenge', waarbij deelnemers worden uitgedaagd om zichzelf zo lang mogelijk te verstikken.

TikTok heeft er woensdag mee ingestemd om vanaf 9 februari alle Italiaanse gebruikers van wie de leeftijd niet kan worden geverifieerd te blokkeren. Het sociale medium neemt gebruikers alleen terug als uit hun geboortedatum blijkt dat ze minstens dertien jaar oud zijn. Om hoeveel accounts het gaat, is niet bekend.

Alexandra Evans, hoofd Child Safety Europe bij TikTok, zei ook dat de app een knop krijgt waarmee leden gebruikers die jonger dan dertien jaar lijken te zijn kunnen melden. Ook gaat het bedrijf kunstmatige intelligentie inzetten om accounts van minderjarigen op te sporen.

Het is niet de eerste keer dat TikTok op de vingers wordt getikt door de Italiaanse privacywaakhond. In december vorig jaar gebeurde dat ook al een keer. Volgens de autoriteiten in het land doet TikTok te weinig om minderjarigen op het platform te beschermen.

De politie is een onderzoek gestart naar de dood van het meisje. Zo wordt uitgezocht of iemand haar heeft uitgedaagd om mee te doen aan de 'blackout challenge' en daarmee mogelijk heeft aangezet tot zelfdoding. De dood van het meisje leidde tot een golf van verontwaardiging in Italië.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).