Er luisteren maandelijks 345 miljoen mensen naar muziek of podcasts via Spotify. Het aantal mensen met een abonnement is naar 155 miljoen gegroeid, maakt het Zweedse bedrijf woensdag bekend in zijn kwartaalcijfers.

Dat betekent dat Spotify op beide vlakken met ongeveer een kwart gegroeid is in een jaar dat vooral werd gekenmerkt door de coronacrisis.

"We zijn van mening dat de pandemie weinig invloed heeft gehad op de groei van onze abonnees en mogelijk zelfs positief heeft bijgedragen aan nieuwe abonnees", meldt het bedrijf.

Dat gebeurt met name in Europa en Noord-Amerika, aldus Spotify. Volgens het bedrijf komt dat onder meer doordat de streamingdienst sinds juli ook in Rusland en andere landen in Oost- en Zuidoost-Europa beschikbaar is.

"Latijns-Amerika en de rest van de wereld laten signalen van verbetering zien, maar blijven iets onder het niveau van voor COVID-19", aldus Spotify.

Behalve via abonnementen verdient Spotify ook via advertenties aan luisteraars. Ondanks de pandemie verdiende het bedrijf daar in 2020 745 miljoen euro mee.

"Vooruitkijkend zijn we optimistisch over de trends voor 2021 en verder", concludeert het bedrijf. Wel merkt het op dat het coronavirus meer onzekerheden met zich meebrengt.